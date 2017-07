तो क्या करण जौहर ने शेयर कर दी अपने जुड़वां बच्चों की PHOTO, जानें इस खबर की सच्चाई

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार करण जौहर के बच्चों की पहली झलक लोगों के सामने आ ही गई। दरअसल, हाल ही में करण की एक फोटो सामने आई है जिसमें डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और डायरेक्टर गुरिंदर चड्ढा भी उनके साथ हैं और दोनों की गोद में दो बच्चे हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों करण के बच्चे यश और रूही ही हैं। जिनके साथ करण वेकेशन मना रहे हैं। लेकिन इस फोटो की सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल, ये बच्चे करण के नहीं बल्कि गुरिंदर चड्ढा के हैं। ये फोटो भी कुछ साल पुरानी है, जिसे गुरिंदर ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और लिखा- "Look what I found!Who'd have thought dear @karanjohar you would be enjoying the same experience just a few years on!"

हालांकि, उन्होंने इस फोटो की सच्चाई तो बता दी लेकिन तब तक ये फोटो वायरल हो गई थी और लोग इन क्यूट ट्विंस को करण के बच्चे ही मानने लगे थी। बता दें कि करण इसी साल 7 फरवरी में सरोगेरी के जरिए ट्विंस के पिता बने हैं। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का नाम यश और रुही रखा है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने बच्चों की एक क्यूट फोटो शेयर की थी। जिसे काफी पसंद किया गया था। करण अपने बच्चों को लेकर काफी सेंसटिव हैं और उन्हें मीडिया से दूर ही रखते हैं।

I miss my babies!!!! #roohiandyash A post shared by Karan Johar (@karanjohar) on Jul 17, 2017 at 9:58pm PDT

आगे की स्लाइड में देखिए शाहरुख की बीवी ने कैसे सजाया करण के बच्चों का कमरा...

