WOW: कपिल ने ऐसे किया सुनील ग्रोवर को बर्थडे विश, नाराज दोस्त के लिए लिखी ये बात

पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहे कॉमेडियन कपिल शर्मा अब फिर खबरों में आ गए हैं। लेकिन इस बार वजह जानकर आप खुश हो जाएंगे। दरअसल, कपिल ने गुत्थी यानि की सुनील ग्रोवर को उनके बर्थडे पर बहुत ही क्यूटली मैसेज दिया है। सुनील को विश करते हुए कपिल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- 'Wish u a very happy birthday @WhoSunilGrover paji ... may god bless u with all the happiness of this world. Lots of love always :)'

बता दें कि सुनील ग्रोवर आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। सुनील ने चंडीगढ़ से थिएटर में मास्टर डिग्री ली थी, जहां जसपाल भट्टी ने उनके अन्दर के टैलेंट को परखा था। 1998 में फिल्म 'प्यार तो होना ही था' से अपना फ़िल्मी डेब्यू करने के बाद सुनील आज कॉमेडी शोज के किंग हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सब से पहले सुनील रेडियो जॉकी भी थे।

पिछले साल एक फ्लाइट में हुए झगड़े के बाद से दोनों को कभी एक साथ नहीं देखा गया। हालांकि, अपने शो 'द कपिल शर्मा शो' में कपिल अक्सर इशारों-इशारों में सुनील से अपनी दोस्ती, लड़ाई और झगड़ों के बारे में बात करते रहते हैं। उनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि वो आज भी सुनील को शो में मिस करते हैं।