SHOCK: पति आदित्य का बचाव करने पर भड़कीं कंगना की बहन, कहा- 'क्यों भेजती थी कंगना को गिफ्ट'

बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत इन दिनों काफी सुर्खियों में है। हालांकि इसकी वजह उनकी फिल्में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ है। एक टीवी शो के दौरान ऋतिक रोशन और आदित्य पंचोली के बारे में कंगना ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इसी बीच आदित्य की पत्नी जरीना ने भी कंगना को लेकर कई कमेंट्स किए। जिसके बाद कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने भी जरीना पर निशाना साधा है।

कंगना की बहन रंगोली ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक ट्वीट करते हुए जरीना पर कई कमेंट किए। उन्होंने कहा, अगर कंगना, आदित्य पंचोली से 2005 में मिली और वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 2007 में एफआईआर दर्ज कराई तो फिर दोनों 4 साल तक एक दूसरे को डेट कैसे किया जरीना जी।

इसके बाद रंगोली ने अगले ट्वीट में लिखा, आपकी बेटी सना पंचोली का जन्म 1985 में हुआ, जबकि कंगना का 1987 में। अगर आप भी इस शोषण का पार्ट हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए।

Sana Pancholi is born in 1985 Kangana Ranaut is brn in 1987 do u hv shame u r a prt of dis exploitation of a grl youngr dan ur own daughter?