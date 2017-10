Shock : कंगना की बहन रंगोली का ऋतिक पर पलटवार, बोलीं- आप तो उनके अंकल...

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की 29 पेज की कम्पलेंट के बाद फिर से दोनों के विवाद को हवा मिल गई है। ऋतिक ने अपनी कम्पलेंट में आरोप लगाया कि कंगना ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे थे और लगातार उनकी पीछा कर रही थीं। इतना ही नहीं ऋतिक के वकील ने सबूत के तौर पर कंगना के कुछ ईमेल्स भी सामने रखे। जिसका जवाब कंगना की बहन रंगोली ने दिया है।

रंगोली ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपके लिए खुद को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सेक्शुअली हैरेसमेंट जैसी बेसलेस कम्प्लेंट करें।

This is the best you can do to save your face?Revive same old stalking, sexually harassing baseless complaint? @iHrithik