OMG: कंगना की बहन ने ऐसे दिया सोना महापात्रा को जवाब,कहा- 'औरत के नाम पर...'

एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन के खिलाफ शॉकिंग खुलासे करने वाली कंगना रनौत के सपोर्ट में अब उनकी बहन रंगोली सामने आ गई हैं। दरअसल, बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा ने कंगना के इस सेंसेशनल इंटरव्‍यू को फिल्‍म प्रचार का 'सर्कस' बताया था। हालांकि, कंगना ने तो सोना के इस पोस्‍ट का कोई जावाब नहीं दिया, लेकिन उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोना को करारा जवाब दिया है। उन्होंने सोना महापात्रा को टैग करते हुए कहा है कि ऐसे लोग हर जगह पब्लिसिटी पाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं रंगोली ने तो ये तक लिख डाला कि सोना औरत के नाम पर काला धब्बा हैं।

When some one bares her soul don't call it circus, you are a black spot on womanhood. #shameonyou @sonamohapatra https://t.co/QOmEPpwrVi

people like you try and milk publicity from everything please take several seats, your two minutes of fame are up. @sonamohapatra