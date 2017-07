बेटी अक्षरा के धर्म परिवर्तन के पर कमल हासन ने दिया ऐसा रिएक्शन, बोले- 'अगर तुमने ऐसा किया...'

साउथ सुपरस्टार कमल हासन की छोटी बेटी अक्षरा हासन के धर्म परिवर्तन की खबरों ने सबको चौंका दिया है और अब इस मामले में उनके पापा का बयान भी सामने आ चुका है। जी हां, जैसे ही कमल को बेटी के इस फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ट्वीट करके पूछा कि क्या सच में उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद अक्षरा ने भी ट्विटर के जरिए ही अपने पापा को जवाब दिया। ये सारी बातचीत काफी दिलचस्प हैं, जिसे पढ़कर आप भी मुस्कुराने लगेंगे।

कमल ने अपने ट्विटर हैंडिल के जरिए अक्षरा से पूछा "हाय अक्षू, क्या तुमने धर्म बदला लिया है? अगर तुमने ऐसा किया भी है तो तुम्हे ढेर सारा प्यार। धर्म से विपरीत प्यार में कोई शर्त नहीं होती, जिंदगी के मजे लो- तुम्हारा बापू"। इसका जवाब देते हुए अक्षरा ने लिखा 'हाय बापूजी, नहीं, मैं अभी भी नास्तिक हूं। हालांकि मैं बौद्धधर्म के अनुसार जिंदगी जीने के तरीके और निजी रास्ते में यकीन रखती हूं।

Hi. Akshu. Have you changed your religeon? Love you, even if you have. Love unlike religeon is unconditional. Enjoy life . Love- Your Bapu