गणपति ईद को एक साथ जोड़ने पर काजोल को मिली धमकी, बोले-तुरंत ये ट्वीट डिलीट करो वरना...

पूरे देश भर में गणपति पूजा की धूम है। बता दें कि इस बार गणपति पूजा के बीच ही मुसलमानों का खास त्यौहार बकरीद भी पड़ी है। इन दोनों त्यौहार पर बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने एक ट्वीट किया। काजोल ने लिखा, बकरीद के इस मौके पर एक्ट्रेस काजोल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर हमारे भगवान गणपति और ईद एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं।

If our Gods can celebrate Ganpati and Eed together why can't we? Blessings on all!