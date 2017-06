बॉर्डर के बाद 'पलटन' लेकर आ रहे हैं जेपी दत्ता, शेयर किया पहला लुक

'बॉर्डर' जैसी सुपरहिट फिल्म का निर्देशन कर चुके राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार जे.पी दत्ता की अपकमिंग फिल्म 'पलटन' का पहला लुक रिलीज हो गया है। बता दें कि दत्ता की ये फिल्म भारतीय इतिहास के एक अलग अध्याय को सबके सामने लाएगी। फिल्म के बारे में पूछने पर दत्ता ने कहा, अब समय आ गया है कि लोगों को एक नई कहानी बताई जाए। मैं पलटन को लेकर आ रह हूं। फिल्म का सबजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इसके लिए काफी उत्साहित हूं।

JP Dutta unveils the logo of his war drama #Paltan... Directed by JP Dutta, the film goes on floors later this year... 2018 release... Logo: pic.twitter.com/fFXxAjsIXS