Film Review: किसी फेरीटेल की तरह लगती है रणबीर-कैटरीना की 'Jagga Jasoos'

4 साल के लंबे इंतजार के बाद रणबीर कपूर-कैटरीना कैफ स्टारर 'जग्गा जासूस' आखिरकार बड़े परदे पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में रणबीर जग्गा बने हैं जो बरसो पहले बिछड़ चुके पिता की तलाश में निकलता है। इसमें उसका साथ देती हैं श्रुति यानी की कैटरीना जो इस सफर के दौरान जग्गा को दिल दे बैठती है। इस सफर में दोनों दार्जिलिंग से होते हुए थाईलैंड, केप टाउन और मोरक्को तक पहुंचते हैं। हालांकि, इस दौरान दोनों को कई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब जग्गा अपने पिता को ढूंढ पाता है या नहीं। ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।

डिज्नी ने इस फिल्म को बच्चों के लिए बनाया है। ये हॉलीवुड एनिमेशन मूवी टिनटिन से इंस्पायर है और इसमें रणबीर का लुक भी टिनटिन जैसा ही है। फिल्म के कई सीन आपको अनुराग-रणबीर की पिछली फिल्म बर्फी की याद दिलाएंगी। क्योंकि ये मूवी हॉलीवुड ओपेरा थीम पर बनी है, इसलिए ज्यादातर डायलॉग्स गाने की तरह फिल्माए गए हैं। फिल्म में करीब 30 गाने हैं।

रणबीर-कैटरीना के अलावा अदा शर्मा, सयानी गुप्ता, सौरभ शुक्ला और श्राश्वत चैटजी ने इस मूवी में अहम रोल निभाया है। डायेरक्टर अनुराग बसु ने इस फिल्म की कहानी खुद लिखी है और सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। इस म्यूजिकल, एडवेंचर और रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म की लेंथ 162 मिनट की है।

ट्विटर पर मिला पॉजिटिव रिएक्शन: फिल्म को ट्विटर पर पॉजिटिव रिएक्शन मिला है। प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला ने इसे एक मास्टरपीस बताया है।

@basuanurag @utvfilms - #JaggaJasoos is a Masterpiece - in Imagination. In Narrative in Music In visual. And in Performances - take a bow

So...With #JaggaJasoos ,RANBIR KAPOOR Proves that He the Only Actor in New Generation Who has Capability to b the QUINTESSENTIAL SUPERSTAR 👏