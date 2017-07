आपने सुना! बिग बी को लेकर अनुराग बोले-खुशी है कि आपके अंदर अभी भी...

बॉलीवुड निर्देशक अनुराग बसु का कहना है कि महानायक अमिताभ बच्चन के अंदर का बच्चा आज भी जीवित है। बता दें कि अमिताभ ने रविवार को रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की जोड़ी वाली हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'जग्गा जासूस' देखी। अमिताभ ने फिल्म की प्रशंसा की थी। उन्होंने इसके संपादन की भी तारीफ की थी। फिल्म के निदेर्शक अनुराग बसु हैं।



जिसके बाद अनुराग ने कहा, 'अमिताभ बच्चन सर, मुझे खुशी है कि आपके अंदर का बच्चा आज भी जिंदा है, यदि ऐसा नहीं होता तो जग्गा जासूस आपको पसंद नहीं आती।'

@SrBachchan Sir! I am amazed to see that CHILD within you is still alive,otherwise #JaggaJasoos wd hv failed to impress you. — anurag basu (@basuanurag) July 17, 2017

बता दें कि 'जग्गा जासूस' देखने के बाद बिग बी ने ट्वीटर पर फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बसु को बधाई दी। उन्होंने लिखा, अभी जग्गा जासूस देखी, खुद को अनुराग से यह कहने से रोक नहीं पाया कि कितनी बेहतरीन और अच्छी फिल्म बनाई है। देखकर आनंद आ गया।

T 2486 - Just saw 'Jagga Jasoos' could not resist telling Anurag what a delightful, innovative, well executed film it was ; a joy to watch pic.twitter.com/FiOZMhR07D — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 15, 2017

बिग बी के अलावा फिल्ममेकर करण जौहर ने भी फिल्म को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'जग्गा जासूस के बारे में सुना था, देखा तो वाकई आनंददायक प्रस्तुति के साथ असामान्य कहानी है।'

I hear #JaggaJasoos is the most unusually treated narrative with heartening performances! Basu is undoubtedly a beautifully chaotic mind! — Karan Johar (@karanjohar) July 15, 2017

उन्होंने आगे रणबीर की तारीफ करते हुए लिखा, 'रणबीर ने एक बार फिर अपनी योग्यता से खुद को मंजा हुआ कलाकार साबित कर दिया। कैटरीना ने अब तक सर्वश्रेष्ठ काम किया है।'