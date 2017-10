OMG: इस हाल में दिखीं जुड़वा-2 की हीरोइन, समुंदर किनारे किया ऐसा काम

एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिज जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म ड्राइव की शूटिंग शुरू करने वाली हैं। लेकिन उसके पहले वो रिलैक्स होना चाहती हैं। इसलिए वो इन दिनों इजराइल में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रही हैं। हाल ही में उन्होंने इस ट्रिप की कुछ फोटोज और वीडियोज अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किए हैं, जिनमें से एक फोटो में वो इसी हाल में दिख रही हैं। जी हां, पूरी तरह कीचड़ में सनी हुईं ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जैकलीन ही हैं। फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- "The best spa in the world!! The Dead Sea ❤️ with my babies"

बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई जैकलीन की फिल्म जुड़वा-2 को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिसपॉन्स मिला है। जिसके बाद वो सातवें आसमान पर हैं। वैसे वो पिछले कई दिनों से सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। दोनों की फिल्म अ जेंटलमैन भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन इनकी केमिस्ट्री के चर्चे हर तरफ हैं।

आगे देखिए जैकलीन के हॉलिडे की कुछ और बोल्ड फोटोज और वीडियोज...

