HOT फोटोशूट: सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस एक्ट्रेस की टॉपलेस तस्वीरें, क्या आपने देखी

टॉपलेस फोटोशूट करवाने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अब बॉलीवुड हिरोइन जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी जुड़ चुका है। हाल ही में उन्होंने ट्रेसमे इंडिया के लिए एक शूट करवाया है, जिसकी कुछ फोटोज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा- 'I refuse to be another flower, picked for its beauty and then left to die, I'm gonna be wild, difficult to find and impossible to forget' 💙 @tresemmeindia for @cosmoindia' इन फोटोज को अब तक लाखों लाइक्स मिल चुके हैं।

Caught between a strong mind and a fragile heart 🌹@tresemmeindia for @cosmoindia A post shared by Jacqueline Fernandez (@jacquelinef143) on Jun 30, 2017 at 11:33pm PDT

इस साल रिलीज होंगी तीन फिल्में...

साल 2017 में जैकलीन की तीन फिल्में रिलीज होने वाली हैं। जिनमें पहली होगी वरुण धवन स्टारर 'जुड़वा-2', दूसरी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ 'अ जेंटलमैन' और तीसरी सुशांत सिंह राजपूत के साथ 'ड्राइव'।

