BOX OFFICE: दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी 'जब हैरी मेट सेजल', दो दिन में कमाए...

रोमांस के बादशाह शाहरुख और अनुष्का इस बार लोगों पर अपना जादू चलाने में असफल हो गए। शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' से लोगों को खासी उम्मीदें थी। लेकिन फिल्म के पर्दे पर आते ही, लोगों को निराश होकर बाहर निकलना पड़ा। 65-70 करोड़ रुपये के बजट वाली फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' ने बॉक्स आफिस पर पहले दिन 15.25 रुपये की कमाई की। वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने सिर्फ 15 करोड़ रुपये की ही कमाई की। देखा जाए तो फिल्म ने अब तक 30.25 करोड़ का बिजनेस कर लिया है।

#OneWordReview...#JabHarryMetSejal: Unimpressive 👎👎👎

Good performances... Stunning locales... Bland and boring screenplay... Too many songs