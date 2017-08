JHMS:'51 के हैरी और 29 की सेजल', दस साल पहले बनी इस जोड़ी को ट्विटर पर मिल रही हैं सेलब्स की बधाई

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख और अनुष्का की फिल्म 'जब हैरी मेट सेजल' का इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे थे। और आज उनका यह इंतजार खत्म हो गया। फिल्म थिएटर पर लग चुकी है। फिल्म को लेकर शाहरुख और अनुष्का ने खूब मेहनत की है। फिल्म के प्रमोशन के लिए टीसी सीरियल से लेकर रिएलिटी शो तक में शाहरुख और अनुष्का नजर आए। इतना ही नहीं, फिल्म के प्रमोशन के लिए जोड़ी बनारस तक पहुंच गई। शाहरुख और अनुष्का तो फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं ही, साथ ही बॉलीवुड सेलब्स में भी फिल्म का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है।

To the King of Romance,excited for #JabHarrryMetSejal tom! here’s our loveeeeee for you! @iamsrk our karaoke track #Chandralekha #AGentleman pic.twitter.com/WUa8zRLRng