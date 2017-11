Box Office Collection: पहले दिन 'इत्तेफाक' ने कमाए इतने करोड़

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अक्षय खन्ना स्टारर सस्पेंस थ्रीलर फिल्म 'इत्तेफाक' रिलीज हो चुकी है। बता दें कि इस फिल्म की तीन पहलू हैं। एक तरफ सोनाक्षी की आप बीती होती है, तो दूसरी और सिद्धार्थ अपनी कहानी बताते हैं और तीसरा पहलू है सच। दर्शकों ने फिल्म को लेकर अभी तक मिक्स रिस्पॉन्स दिया है।

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन इत्तेफाक ने 4.05 करोड़ की कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। तरण ने लिखा, इत्तेफाक ने धीमी शुरुआत की है, लेकिन शाम के शोज में अच्छी कमाई की।

#Ittefaq started slow, but picked up towards evening... Sat + Sun biz growth crucial... Fri ₹ 4.05 cr. India biz.