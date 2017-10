OMG: 8 साल बाद फिर उसी अंदाज में की शादी, चर्च में हुई सामंथा और नागा की वेडिंग

करीब 8 साल बाद साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य और एक्ट्रेस सामांथा रूथ प्रभु ने एक बार फिर पुराने अंदाज में शादी की। जी हां, 7 अक्टूबर को कैथोलिक रीति-रिवाज से शादी करने वाले सामांथा और नागा ने साल 2010 में अपनी फिल्म 'Ye Maaya Chesave' में भी इसी तरह चर्च में वेडिंग की थी। हालांकि, वो एक फिल्म का सीन था, लेकिन अब ये हकीकत में बदल चुका है।

दोनों की शादी की फोटोज शेयर करते हुए चैतन्य के पापा नागार्जुन ने लिखा- 'And they get married again in a beautiful ceremony!!'। इससे पहले 6 अक्टूबर को दोनों ने गोवा के होटल 'W' में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की। सामांथा ने मैरिज सेरेमनी में चैतन्य की दादी की दी हुई साड़ी पहनी थी। इस साड़ी को डिजाइनर क्रेशा बजाज ने मॉडर्न टच दिया था।

चर्च वेडिंग में सामांथा ने डिजाइनर क्रेशा बजाज का ही लाइट पर्पल गाउन पहना। इसके अलावा उन्होंने डायमंड नेकलेस और मैचिंग ईयर रिंग्स से अपने लुक को कम्प्लीट किया। वहीं नागा चैतन्य ने ब्लैक टक्सीडो सूट पहना। नागार्जुन ने चर्च में हुई इस शादी की कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर कीं। जो वायरल हो रही हैं।

