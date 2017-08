बार्सिलोना हमले के दौरान फ्रीजर में छिप गई थीं ये एक्ट्रेस, वीडियो की थी शेयर

स्पेन के बार्सिलोना में गुरुवार को हुए टेररिस्ट अटैक के दौरान भारतीय मूल की एक्ट्रेस लैला राउसे भी अपनी बेटी के साथ वहां मौजूद थीं। लैला ने हमले के दौरान ट्वीट और वीडियो शेयर किए थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक लैला वहां छुट्टियां मनाने के लिए अपनी 10 साल की बेटी इनेज खान के साथ गई थीं और जब ये हमला हुआ उस वक्त वो वहीं मौजूद थीं। लैला के ट्वीट्स के मुताबिक जब ये हमला हो रहा था तब वो रेस्टोरेंट के फ्रीजर में छिप गई थीं।

लैला ने ट्वीट कर लिखा, 'रेस्टोरेंट के फ्रीजर में छिपी हुई हूं। यहां ये सब बहुत ही जल्दी हुआ। यहां मौजूद हर इंसान की सलामती की दुआ करती हूं।'

In the middle of the attack. Hiding in a restaurant freezer. Happened so fast. Praying for the safety of everyone here x — Laila Rouass (@lailarouass) August 17, 2017

इस ट्वीट के बाद लैला ने और भी कई ट्वीट्स किए। अपने दूसरे ट्वीट में लैला ने लिखा, अभी गोली की आवाज सुनी। पुलिसवाले सड़कों पर किसी को ढूंढ रहे हैं।

Gunshots just heard. Armed police running down thw street looking for someone — Laila Rouass (@lailarouass) August 17, 2017

उसके बाद लैला ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उस इलाके के ठीक ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। लैला ने वहां से सुरक्षित निकलने पर रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर्स को शुक्रिया कहा।

Helicopter right above us. pic.twitter.com/FICvu97vaz — Laila Rouass (@lailarouass) August 17, 2017

Thank you to the staff at the restaurant for staying calm and keeping us safe. I love you Barcelona. — Laila Rouass (@lailarouass) August 17, 2017

आगे की स्लाइड में पढ़ें कौन है लैला राउसे