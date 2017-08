फैन ने की ऐसी हरकत कि गुस्साई इलियाना ने ट्विटर पर निकाली भड़ास

बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने ट्विटर पर एक बड़ा खुलासा किया है। इलियाना ने ट्विटर पर एक ऐसा पोस्ट किया है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल, इलियाना ने पोस्ट कर बताया है कि हाल ही में एक फैन ने उनके साथ बदतमीजी की थी। उन्होंने ये भी लिखा कि भले ही वो सेलिब्रिटी हों, लेकिन आखिर है तो एक औरत ही।

इलियाना ने पहले ट्वीट में लिखा, मैं जानती हूं कि हम एक खराब दुनिया जी रहे हैं। मैं पब्लिक फिगर हूं...मैं जानती हूं कि मैं प्राइवेट या गुमनाम जिंदगी नहीं जी सकती। वहीं दूसरे ट्वीट में इलियाना ने लिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को मेरे साथ गलत व्यवहार करने की आजादी है।

It's a pretty shitty world we live in. I'm a public figure. I understand that I don't have the luxury of a private & an anonymous life.(1/2)

But that doesn't give any man the right to misbehave with me. Don't confuse "fan antics" with that. I am a WOMAN at the end of the day.(2/2)