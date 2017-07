IIFA LIVE: टाइगर की गर्लफ्रेंड दिशा पटानी बनीं बेस्ट न्यूकमर, जानिए दूसरे विनर्स के बारे में

आईफा अवॉर्ड्स 2017 की अनाउंसमेंट शुरू हो चुकी हैं। जिसमें टाइगर की गर्लफ्रेंड दिशा पटानी को फिल्म एम एस धोनी-द अनटोल्ड स्टोरी के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस की ट्रॉफी मिली है। उड़ता पंजाब से करियर शुरू करने वाले एक्टर दिलजीत दोसांझ को बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल का खिताब मिला। नीरजा फेम जिम सरभ को अपनी दमदार एक्टिंग के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस इन निगेटिल रोल का अवॉर्ड मिला। आईफा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लगातार इस इवेंट से जुड़ी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। इसके अलावा कई सेलेब्रिटीज भी अपने फैन्स के लिए लगातार इवेंट से जुड़े अपडेट दे रहे हैं।

इस साल आईफा अवॉर्ड्स का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया है। बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी कई दिनों पहले से ही न्यूयॉर्क पहुंच कर अपने जलवे बिखेर रहे हैं।