इस 'काबिल जोडी' ने बना दी राकेश रोशन की बर्थडे पार्टी और भी स्पेशल

सुपरहिट फिल्म काबिल में एक साथ नज़र आ चुके हृतिक रोशन और यामी गौतम ने हाल ही एक बार फिर मुलाक़ात की। हाल ही में फिल्म निर्माता राकेश रोशन ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ अपने जन्मदिन का जश्न मनाया लेकिन यह पार्टी तब ओर खास बन गई जब फिल्म काबिल टीम का पुनर्मिलन हुआ और फ़िल्म की मुख्य जोड़ी ने एकसाथ पार्टी में हिस्सा लिया। दरअसल हृतिक ने अपने पिता के जन्मदिन पर खास तौर से यामी को बुलाया था और उनका संदेश पाने के बाद यामी ने भी अपने सभी काम छोड़कर उनका न्यौता स्वीकार किया।

अपने पिता के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए हृतिक ने एक स्कार्फ़ पहने हुए इस पार्टी में प्रवेश किया तो वहीं, यामी भी अपने खूबसूरत अंदाज़ में पार्टी में शामिल हुई।

About last night! 💃😀 Felt like #Kaabil reunion! 🙃🎉 @iHrithik pic.twitter.com/VW8OqmVInJ