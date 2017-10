वाह: ऋतिक रोशन ने दी छठ पूजा की बधाई, कहा- पहली बार समझा हूं...

मुंबई की उपनगरी जुहू में रहने वाले ऋतिक हर साल जुहू बीच पर छठ पूजा करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते थे, लेकिन ऋतिक के लिए इस साल की छठ पूजा बहुत खास रही, क्योंकि उन्होंने इस साल ही असल मायने में छठ पूजा के महत्व को समझा और पहली बार ट्विटर के माध्यम से देशवासियों को छठ पूजा की बधाई भी दी।

देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामना देते हुए अभिनेता ने लिखा, “मैं हर साल समुद्र तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखता था। लेकिन इस वर्ष मैंने छठ पूजा का असल महत्व समझा। सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं।”

Every year I would see huge devotional crowds on d beach. This year I understand d significance of chatt puja better!Happy chat puja 2 u all