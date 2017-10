Ohh: फिर साथ नजर आए ऋतिक-सुजैन, फोटो के साथ लिखा- सिर्फ तुम्हारे...

ऋतिक रोशन और सुजैन खान भले ही अलग हो चुके हो, लेकिन उनके दोस्ती और बॉन्डिंग अभी भी बिल्कुल पहले की तरह है। जी हां, हाल ही में दोनों एक बार फिर साथ नजर आए। मौका था सुजैन के नए प्रोजेक्ट द चारकोल के लॉन्चिंग इवेंट का, जहां सुजैन के खास दोस्त और दोनों बच्चों के साथ ऋतिक भी पहुंचे थे। इस मौके पर दोनों ने खूब एन्जॉय किया और साथ में कई खूबसूरत फोटोज क्लिक करवाई। दिलचस्प बात ये है कि फोटोज शेयर करते हुए सुजैन ने जो पोस्ट लिखे वो बेहद प्यारे थे। जिन्हें आप सुजैन के इंस्टा अकाउंट पर भी पढ़ सकते हैं। जैसे-

"It’s coz of all of you, I am me.. #happysmiles #octobergirl #familiasagrada #thecharcoalproject #lovemyjob"

"Nothing makes me prouder than impressing these boys"

ऋतिक ने भी शेयर की थी फोटो...

इससे पहले ऋतिक ने भी अपने इंस्टाग्राम पर सुजैन और उनके ग्रुप के साथ एक फोटो शेयर की, जिसमें सुजैन भी नजर आ रही हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, गर्ल्स की इस शानदार गैंग से मिलिए, जिसके साथ चारकोल प्रोजेक्ट के दौरान शानदार अनुभव रहा। इसी फोटो के साथ सुजैन ने लिखा था- "Ur energy made us work even better!!@hrithikroshan with @repostapp"

आगे की स्लाइड में देखें ऋतिक और सुजैन की और फोटोज...

