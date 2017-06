पाक में 'ट्यूबलाइट': डिस्ट्रीब्यूटर बोले- पाक में बैन नहीं, मोस्ट अवेटेड है सलमान की फिल्म लेकिन...

सलमान खान की 'ट्यूबलाइट' के निमार्ताओं को पाकिस्तान में फिल्म रिलीज की होने की उम्मीद है। फिल्म सर्किट में चर्चा के अनुसार, 1962 के भारत-चीन के युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी 'ट्यूबलाइट' पाकिस्तान में ईद के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है।

सलमान खान फिल्म्स और 'ट्यूबलाइट' के सह-निमार्ता चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमर बुटाला ने कहा, 'पाकिस्तान में सलमान के काफी प्रशंसक हैं, जो केवल पर 'बजरंगी भाईजान' सकारात्मक संदेश के साथ वृद्धि हुई है।'

#Tubelight release in Pakistan... Official statement by Amar Butala [COO of Salman Khan Films and co-producer of #Tubelight]: pic.twitter.com/TfTLlbj5Go