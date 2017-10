Ohh: 'हेट स्टोरी-4' की रिलीज डेट का खुलासा, इस TV एक्टर से रोमांस करेंगी HOT उर्वशी

हेट स्टोरी सीरीज की अगली फिल्म में बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म का पहला पोस्टर सामने आ चुका है। जो ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। तरण दो फोटोज शेयर की हैं, जिनमें से एक में फिल्म की रिलीज डेट लिखी हुई है और दूसरे में उर्वशी बेहद हॉट अंदाज में नजर आ रही हैं। 'सनम रे' और 'द ग्रेट ग्रैंड मस्ती' जैसे फिल्मों में 'बोल्ड सीन्स' देने वाली उर्वशी रौतेला ‘हेट स्टोरी 4’ में भी अपने हॉट अंदाज में नजर आएंगी।

टीवी एक्टर करण वाही से होगा रोमांस...

इस फिल्म में उर्वशी टीवी एक्टर करन वाही के साथ रोमांस करेंगी, जो इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। फिल्म को विशाल पांड्या डायरेक्ट कर रहे हैं। हाल ही में करन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है।

Hate will be back, darker than ever. Urvashi Rautela in #HateStoryIV, directed by Vishal Pandya. Produced by TSeries. 2 March 2018 release. pic.twitter.com/xXjkJ5BG6r