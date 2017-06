Haseena Parkar Teaser: 'आपा याद रह गया ना, नाम याद रखने की जरुरत नहीं'

बॉलीवुड निर्देशक अपूर्व लाखिया की हसीना पारकर के जीवन पर बन रही फिल्म 'हसीना पारकर' का टीजर रिलीज किया गया है। फिल्म में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर 'हसीना' का रोल निभा रही हैं। इससे पहले फिल्म का नाम 'हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई' कहा जा रहा था। लेकिन टीजर में फिल्म का नाम 'हसीना पारकर' है।

टीजर में श्रद्धा अपने अब तक से सबसे अलग रोल में दिख रही हैं। ट्रेलर में जबरदस्त लाइन 'अट्ठासी केस दर्ज पर कोर्ट में हाजरी सिर्फ एक बार' भी कही गई है।

Here is the teaser! - hope you guys like it ---- #HaseenaParkarTeaser @ApoorvaLakhia @SiddhanthKapoor @AnkBhatia