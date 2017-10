हिना ने साउथ एक्ट्रेसेस के मोटापे का बनाया मजाक, मिला ऐसा जवाब जो कभी सोचा न होगा

टीवी एक्ट्रेस हिना खान आज कल बिग बॉस की विवादित कंटेस्टेंट बनती जा रही हैं। बिग बॉस में आए दिन वो कोई न कोई हंगामा करती नजर आ रही हैं। लेकिन हाल ही में हिना एक बड़े विवाद में फंस गई हैं। दरअसल, हाल ही में हिना, बिग बॉस के घरवालों के साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अपना एक्सपियरेंस शेयर किया है। फिर बातों ही बातों में हिना ने कहा कि उनके पास कई साउथ फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन उन्होंने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें वजन बढ़ाने को कहा गया था।

हिना ये भी कहती हैं कि साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थोड़ी मोटी और थुल-थुली होती हैं। हिना घरवालों से बात करते हुए ये भी कहती है कि साउथ फिल्म मेकर्स को हीरोइन की साड़ी में पेट के पास लटका हुआ फैट सही लगता है।

बस फिर क्या था, हिना के इस बयान के बाद साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने ट्विटर पर हिना को खूब सुनाया। हिना ने लिखा, शायद टीवी की लाडली बहू को नहीं पता कि बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स साउथ की फिल्मों में काम करते हैं। हमें नीचा दिखाने की कोशिश करने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए।

Look at the way this girl #Hinakhan @eyehinakhan, a TV star degrading South Indian cinema and its #Bulging heroines 😡😡😡 #Disgusting #BB11 pic.twitter.com/MmoV2uWDJf?ssr=true