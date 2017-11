गुलशन कुमार की बेटी बनने वाली हैं मां, बेबी बम्प के साथ PHOTO वायरल

पॉपुलर सिंगर और टी-सीरीज कंपनी के मालिक स्वर्गीय गुलशन कुमार की बेटी तुलसी कुमार मां बनने वाली हैं। तुलसी ने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी है। उन्होंने बताया कि वो जनवरी 2018 में बच्चे को जन्म दे सकती हैं।

Soon to be Blessed with God's Grace in One Sweet Little Face😬😇

Ecstatic to share this wonderful news with u all -

Love Tulsi n Hitesh 💕 #parentstobe



Pic credit 📸 @praveenbhat pic.twitter.com/ODARvFlGkd