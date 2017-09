गौरी लंकेश मर्डर: ट्विटर पर फूटा सेलेब्स का गुस्सा, पत्रकार की हत्या के बाद किए ऐसे ट्वीट्स

बीती रात बेंगलुरू में रहने वाली सीनियर जर्नलिस्ट गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर के सामने आते ही पूरा बॉलीवुड गौरी लंकेश के सपोर्ट में आ गया है। उनके हत्या पर शोक जताने के साथ ही सितारे उनके लिए न्याय भी मांग रहे है। इस मामले में अब तक राइटर जावेद अख्तर, फिल्म एडिटर शिरीष कुंदर, डायरेक्टर अतुल कासबेकर, अनुभव सिन्हा और क्रिकेटर रवींद्र जडेजा जैसे कई सेलिब्रेटी ट्वीट कर चुके हैं।

Dhabolkar , Pansare, Kalburgi , and now Gauri Lankesh . If one kind of people are getting killed which kind of people are the killers . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) September 5, 2017

How weak your argument must be when you have to kill a woman. #GauriLankesh — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) September 5, 2017

बता दें कि चार अज्ञात हमलावरों ने राज राजेश्वरी इलाके में स्थित गौरी के घर में घुसकर उन पर काफी करीब से गोली चलाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गौरी वीकली मैग्जीन 'लंकेश पत्रिके' की एडिटर थीं। उनका दक्षिणपंथी संगठनों से वैचारिक मतभेद चल रहा था।

When "intellectual" becomes an abuse, words are replied with bullets.



RIP #GauriLankesh. — Shirish Kunder (@ShirishKunder) September 5, 2017

