Viral: गौरी ने शेयर की बेटी सुहाना की ये Photo तो अबराम ने दिखाया टशन

शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने भले ही फिल्मों में एंट्री न की हो लेकिन वो किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। अपनी खूबसूरत फोटोज और वीडियोज की वजह से सुहाना अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उनकी मां गौरी ने अपनी बेटी की एक और ब्यूटीफुल फोटो शेयर की है, जो तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में सुहाना बेहद प्यारी लग रही हैं। व्हाइट एंड ब्लू टॉप के साथ खुले बालों में उनका लुक किसी का भी दिल चुरा सकता है।

फोटो के साथ लिखा ये मैसेज...

फोटो के साथ ही गौरी ने एक प्यारा सा मैसेज लिखा- 'Here's looking at you, kid.' ये डायलॉग फेमस हॉलीवुड फिल्म कासाब्लांका का है जो 1942 में रिलीज हुई थी। इस फोटो को अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं।

दिखा अबराम का टशन...

इस फोटो के अलावा सुहाना की एक और फोटो वायरल हो रही है। जिसमें वो छोटे भाई अबराम के साथ बोट पर सर्फिंग करते हुए दिख रही हैं। इस फोटो में अबराम का टशन देखते ही बनता है। ब्लैक गॉगल पहने हुए वो किसी सुपरस्टार की तरह ही लग रहे हैं।