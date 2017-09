KRK पर भड़की कंगना की बहन रंगोली, कहा-तेरी औकात क्या है, सबूत ला नहीं को सबके सामने...

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आज कल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। कुछ दिनों पहले ही कंगना ने ऋतिक रोशन और आदित्य पंचोली को लेकर कुछ बड़े खुलासे किए जिसके बाद से वो काफी सुर्खियों में आ गई हैं। इस विवाद पर कमाल आर खान यानी केआरके भी कूद पड़े थे। उन्होंने कंगना और उनकी बहन पर कमेंट किया था। जिसके बाद कंगना की बहन रंगोली ने उनपर पलटवार किया है।

Wow! Kangana met Aditya in 2005 n her film released in April 2006? Ur sister met Aditya in 2003 n I have 5 witness for proof. @Rangoli_A

रंगोली ने केआरके को झूठा बताते हुए उन्हें नाक रगड़ने के लिए कहा है। दरअसल, केआरके ने कंगना और रंगोली पर कमेंट करते हुए लिखा, 'कंगना 2005 में आदित्य से मिली और उसकी फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी? आपकी बहन 2003 में आदित्य से मिली थी और इसके लिए मेरे पास 5 सबूत हैं।'

Show us d proof not who said what?? I challenge you to call DAV sector 15 Chandigarh and find out which year Kangana passed out from school https://t.co/aJLR6KEYTY