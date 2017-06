Poster एलर्टः अदनान सामी की फिल्म 'अफगान' का फर्स्टलुक पोस्टर जारी

सिंगर से एक्टर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे 'अदनान सामी' की आने वाली फिल्म 'अफगान-इन सर्च ऑफ अ होम' का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया गया।

पोस्टर में अदनान एक सूफी गायक के किरदार में दिख रहे हैं। उनके हाथ में एक वाद्य यंत्र भी है। फिल्म राधिका राव और विनय सप्रू साथ मिल कर बना रहे हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसकी कहानी अदनान की खुद की कहानी से भी मिलती जुलती लगती है क्योंकि उन्हें भी कुछ समय पहले ही इंडिया की सिटीजनशिप मिली है।

And here's the first look poster of #Afghan - In Search Of A Home... Adnan Sami to debut as an actor... Radhika Rao and Vinay Sapru direct. pic.twitter.com/uxnnFqBARp