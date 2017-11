First Look: सलमान-कैटरीना करेंगे 'Swag से सबका स्वागत', ऐसा होगा 'टाइगर' का पहला गाना

सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है के ट्रेलर ने तो लोगों को पहले ही दीवाना बना दिया है। लेकिन अब फिल्म के पहले गाने की जो झलक सामने आई है, उसे देखकर तो आप दिवाने हो जाएंगे। जी हां, इस गाने के बोले होंगे 'स्वैग से करेंगे सबका स्वागत'। गाने का फर्स्ट लुक ट्विटर पर शेयर किया गया है और ये टॉप ट्रेंडिग का हिस्सा बन गया है। सॉन्ग के फर्स्ट लुक में सलमान-कैटरीना का किलर लुक देखने को मिला। फैंस दोनों को दोबार साथ देखकर बेहद खुश हैं।

#KatrinaKaif has NEVER ever looked so hot...That green dress , n those moves...Here is a small snippet of #TigerZindaHai 's #SwagSeKarengeSabkaSwagat , This Xmas vl b Hottest 🔥 pic.twitter.com/uwTlx8L1EN