Bigg Boss 11: 'अंगुरी भाभी' के झगड़े और हीना के बर्थडे के साथ शुरु हुआ यह सीजन

कलर्स के सबसे बड़े रिएलिटी शो बिग 'बॉस सीजन 11' का आगाज़ हो चुका। लंबे समय से फैंस को इस शो का इंतजार था और आखिरकार रविवार को उनका ये इंतजार खत्म हुआ। शो का पहला एपिसोड काफी मसालेदार रहा। शो के पहले दिन 2 अक्टूबर यानि सोमवार को हिना खान के साथ एक और कंटेस्टेंट बेनाफ्शा सूनावाला का भी जन्मदिन था जिसे बिग बॉस के घर के अंदर धूमधाम से मनाया गया । इस मौके पर सारे कंटेस्टेंट मस्ती के मूड में नजर आए वहीं दूसरी ओर कुछ कंटेस्टेंट के बीच में जमकर झगड़ा हुआ।

बिगबॉस के घर में पहले दिन अंगुरी भाभी शिल्पा शिंदे और प्रोड्यूसर विकास गुप्ता के बीच जमकर झगड़ा हुआ और ये झगड़ा घर के अंदर घुसने से पहले मंच पर सलमान खान के सामने ही शुरू हो गया। अगर आपने यह एपिसोड नहीं देखा है तो आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को शो की शुरुआत में सलमान ने शिल्पा को स्टेज पर बुलाकर सभी से मिलवाया था। उसके कुछ ही देर मेंविकास गुप्ता को भी स्टेज पर बुलाया गया था और तभी दोनों के बीच बहस हो गई।

A war of words turns a little nasty as Zubair Khan and Puneesh Sharma clash in tonight's episode of #BB11. #BBSneakpeek pic.twitter.com/Jtnymkpbb7 — COLORS (@ColorsTV) October 2, 2017

विकास ने कहा, मुझे पता होता कि आप इस शो पर आ रही हैं तो मैं नहीं आता। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं और शिल्पा को जवाब दिया कि शिल्पा ने कॉन्ट्रेक्ट के मुताबिक काम नहीं किया। इस पर शिल्पा ने आरोप लगाया कि मुझे शो से गलत तरीके से निकाला गया। मीडिया में मेरे प्रति गलत बातें फैलाई गईं थी।

Arguments, confrontations and lots of drama! Watch all this unfold, tonight at 10:30 PM only on #BB11. pic.twitter.com/Qfk5vHoGQB — Bigg Boss (@BiggBoss) October 2, 2017

आपको बता दें कि शिल्पा 'एंड टीवी' के पॉपुलर कॉमेडी शो 'भाभी जी घर पर है'में अंगूरी भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रही थीं। बाद में इन्होंने शो के ही प्रोड्यूसर विकास पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए शो छोड़ दिया था। वहीं शिल्पा पर यह आरोप लगाया गया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम नहीं कर रही थी।