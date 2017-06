फादर्स डे: बॉलीवुड हस्तियों ने पापा को ऐसे दी मुबारकबाद, PHOTOS ले आएंगी मुस्कुराहट

बॉलीवुड हस्तियों ने रविवार को फादर्स डे पर अपनी बचपन की यादों को शेयर करते हुए बधाई दी। अभिनेता रोनित रॉय ने माता-पिता दोनों की भूमिका निभाने वाली एकल माताओं को बधाई दी, जबकि सरोद वादक अमजद अली खान ने अपने पिता के साथ बिताए पल की श्वेत-श्याम तस्वीर शेयर की।

अनुष्का शर्मा ने लिखा, “यह दुनिया और अधिक अच्छी हो जाएगी अगर आपके जैसे पुरुष दुनिया में और होंगे। मेरे जीवन में आपकी ताकत और अच्छाई का शुक्रिया।”

आथिया शेट्टी ने लिखा, “मेरी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी को फादर्स डे की शुभकामनाएं। मैं आपको बहुत प्यार करती हूं, जितना जता नहीं सकती। मेरे पागलपन को बढ़ावा देने के लिए शुक्रिया।”

फराह खान ने लिखा, “सुपरहीरो के पास सुपरहीरो के परिधान नहीं। इन्हें केवल पिता कहा जाता है। शीरीश कुंदर को शुक्रिया।”

सोनाली बेंद्रे ने लिखा, “पति को एक पिता के रूप में विकसित होते देखना एक विशेष अनुभूति है।”

रोनित रॉय ने लिखा, “मैं सभी पिताओं को फादर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। खासकर उन माताओं को जो पिता की भी भूमिका अदा करती हैं।”

इमरान हाशमी ने लिखा, “कुछ लोग सुपरहीरो वाले परिधान नहीं पहनते, लेकिन वे सुपरहीरो होते हैं।”

फरहान अख्तर ने लिखा, “फादर्स डे की शुभकामनाएं।”

विद्या बालन ने लिखा, “इस फादर्स डे पर मैं प्रार्थना करती हूं कि हर लड़की को मेरे पिता के जैसा पिता मिले। आपका धन्यवाद अप्पा।”

बोमन ईरानी ने लिखा, “मेरी मां को फादर्स डे की शुभकामनाएं। एक महान नारी, जिन्होंने दोनों भूमिकाएं समान रूप से निभाई।”



