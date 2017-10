What: कंगना विवाद में फरहान ने किया ऋतिक का सपोर्ट, कही ये बातें

कंगना रनोट और ऋतिक रोशन के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस मामले में बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर फरहान अख्तर ऋतिक के सपोर्ट में सामने आएं हैं। उनके साथ ही कई और बॉलीवुड सेलेब्स ने भी ऋतिक का साइड लिया हैं।

फरहान ने सोशल मीडिया पर एक ओपन लेटर लिखकर ऋतिक का सपोर्ट किया है। अपने लेटर में फरहान ने लिखा कि मैंने आज एक ओपन लेटर पढ़ा जो एक आदमी ने उस महिला के बारे में लिखा था जिसे मैं जानता हूं। पिछले काफी वक्त से दोनों का विवाद जारी था और आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा था। जिसमें पहले आरोप लगाने वाले की तरफ से विक्टिम पर आरोप लगाया था लेकिन आखिरकार विक्टिम ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी।

हालांकि इस मामले में सही गलत कहने वाला मैं कोई नहीं हूं। लेकिन जिस तरह से चीजे सामने आईं तो उसपर राय रखी जा सकती है। मैं मानता हूं कि हमारी सोसइटी में ज्यादातर एक महिला ही अन्याय का शिकार होती है। लेकिन कभी कभी जिस पर आरोप लगा है वो भी शिकार हो जाता है। (देखिए उन सेलेब्स के ट्वीट जिन्होंने किया ऋतिक को सपोर्ट)



