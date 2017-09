VIDEO: Emmy Awards में प्रियंका को कहा गया 'चोपा', फैन्स ने ऐसे ले ली क्लास

69वें एमी अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट में प्रियंका चोपड़ा ने अपने खूबसूरत लुक से सभी का दिल जीत लिया। लेकिन शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे पीसी कभी नहीं भूलेगी और न ही उनके फैन्स। दरअसल, इस अवॉर्ड नाइट में प्रियंका ने बतौर प्रेजेंटर शिरकत की। उन्होंने एक्टर एंथनी एंडरसन के साथ 'आउटस्टैंडिंग वैरायटी टॉक सीरीज' का अवॉर्ड पेश किया। जब प्रियंका अनाउंसमेंट के लिए स्टेज पर आई तो अनाउंसर ने गलती से उन्हें प्रियंका 'चोपा' कहकर बुलाया। हालांकि, उस वक्त तो प्रियंका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन उनके चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि वो गलत तरीके से अपना नाम पुकारे जाने पर दुखी हैं। हालांकि, उन्होंने अपने इमोशन्स पर काबू पाते हुए बेहतरीन तरीके से अवॉर्ड को प्रेजेंट किया। लेकिन फैंस ने एमी को नहीं बख्शा और कुछ इस तरह क्लास ले ली।

Hey #Emmys is @priyankachopra's name REALLY that hard to pronounce? CHO-PRA !! Not "Choppa" My Nana would be so pissed right now pic.twitter.com/dPBgBne4iQ