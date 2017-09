फिफ्टी शेड्स ऑफ अनिल कपूर: 5 दिन, 50 घंटे और ये रहा फन्ने खान का First look

हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म फन्ने खान का फर्स्ट लुक ट्विटर पर शेयर किया। इसमें उनके बालों में ग्रे शेड नजर आ रहा है। फिल्म में इस लुक को अपनाने के लिए अनिल ने कड़ी मेहनत की है। जी हां, उन्होंने अपने लुक को फाइनल करने के लिए हर रोज 5 दि‍नों तक 10-10 घंटे सैलून में बिताए हैं। और रिजल्ट आपके सामने हैं। इस सॉल्ट एंड पेपर लुक में वो कमाल के लग रहे हैं।

इतना ही नहीं इस फिल्म के लिए अनिल कपूर ने अपना वजन भी कम किया है। किरदार के मुताबिक शेप में आने के लिए अनिल को 4 हफ्ते का समय लगा है। अनिल भतीजे और बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने भी ट्विटर पर अनिल की तस्वीर को शेयर करते हुए एक प्यारा सा कैप्शन लिखा। उन्होंने ट्वीट किया, 'बालों का रंग कुछ भी हो काला, सफेद या ग्रे ये तो बस आपका देखने का नजरिया है। अनिल कपूर बच्चों जैसा दिल और टीनएज जैसा दिमाग रखने वाले यंग एक्टर हैं।

It's all in the mind black white or grey the hair colour doesn't matter @AnilKapoor A child at Heart with the mind of a teenager #FanneyKhan pic.twitter.com/trUUPPb3GR