OMG! तो ये हैं एकता कपूर का प्यार, सोशल मीडिया पर किया इजहार

टीवी क्वीन एकता कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने अपने प्यार का इजहार भी सोशल मीडिया पर किया है। दरअसल, हाल ही में एकता कपूर ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरी लाइफ का प्यार।

इससे पहले कि आप सोचें कि कौन है वो शख्स जिससे एकता कपूर प्यार करती हैं तो आपको बता दें कि वो किसी और से नहीं बल्कि अपने प्यारे भांजे लक्ष्य से प्यार करती हैं।

The love of my life pic.twitter.com/Y6qLE3a9eA