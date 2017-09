OMG: सोशल मीडिया पर उड़ी इस एक्ट्रेस की मौत की अफवाह, बोलीं- 'मैं जिंदा हूं'

सोशल मीडिया पर सेलेब्स से जुड़ी अफवाह फैलना आम बात है। हाल ही में छोटे परदे की पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल, 'ये है मोहब्बतें' की इशिता भल्ला यानी कि दिव्यंका की मौत की खबर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी, जिससे उनके लाखों फैन्स शॉक्ड रह गए। ये खबर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसके बाद दिव्यंका के फैन्स और वेलविशर्स उन्हें लगातार मैसेज करके चिंता जाहिर कर रहे थे।

Someone's spreading news about me being in #RIPmode. Guys I'm very much alive. Please don't trouble my friends and family with such rumours.