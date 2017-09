PHOTO ALERT: फिर शुरू हुई मलाला की बायोपिक की शूटिंग, दिव्या दत्ता ने शेयर की तस्वीरें

नोबेल पुरस्कार जीत चुकीं मलाला यूसुफजई की जिंदगी पर बन रही फिल्म 'गुल मकाई' की शूटिंग एक बार फिर शुरू हो गई है। दिव्या दत्ता और अतुल कुलकर्णी फिल्म में लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा रीम शेख मलाला के बचपन का किरदार निभाते दिखेंगी।

दिव्या ने ट्वीट किया, 'गुल मकाई में शूटिंग शुरू। फिल्म मलाला पर आधारित है। बेहद प्रतिभावान अतुल कुलकर्णी के साथ। उनके साथ लगातार दूसरी फिल्म।' अतुल कुलकर्णी ने इस पर जवाब दिया है, 'आपसे मिलना और आपके साथ काम करना हमेशा खुशनुमा होता है।'

Starting shoot for #gulmakai!! The film based on t inspiring Malala!! Wt t super talented @atul_kulkarni ! 2 nd simultaneous film wt him! — Divya Dutta (@divyadutta25) September 29, 2017

:-) allllllways a pleasure to meet and work with you dear!!! https://t.co/uCjfrRzH5s — atul kulkarni (@atul_kulkarni) September 29, 2017

Here goes the first shot pic.twitter.com/edgxvNyUFO — Divya Dutta (@divyadutta25) September 29, 2017

मलाला के बचपन का रोल रीम शेख निभा रही हैं। शेख इस किरदार के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। रीम कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी हैं। हालांकि फिल्म की शूटिंग 2016 में ही शुरू हुई थी और कुछ हिस्सा गुजरात के भुज में शूट भी हुआ, लेकिन फिर इस पर काम रुक गया था। बहरहाल, फिल्म की शूटिंग फिर शुरू हो गई है। फिल्म का नाम 'गुल मकाई' इसलिए रखा गया है क्योंकि मलाला पाकिस्तान में रहते हुए इसी नाम से अपना ब्लॉग चलाया करती थीं।

