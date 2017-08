Good News: दिलीप कुमार के फैंस के लिए खुशखबरी, हॉस्पिटल से होंगे डिस्चार्ज

मशहूर वेटर्न एक्टर दिलीप कुमार को बुधवार शाम 4 बजे लीलावती हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। इसकी जानकारी उनके ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है। उनके फैमिली फ्रेंड फैजल फारूकी ने लिखा- 'Saab will be discharged from Lilavati Hospital at 4pm. This is one great news. I'm on my way to the hospital.-FF'

बता दें कि दिलीप साहब को पिछले बुधवार देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अचानक से तबीयत खराब होने के कारण उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया था। जहां डिहाइड्रेशन और यूरिनरी में परेशानी की बात पता चली। रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई कि उन्हें किडनी में समस्या

है।

Saab will be discharged from Lilavati Hospital at 4pm. This is one great news. I'm on my way to the hospital. -FF — Dilip Kumar (@TheDilipKumar) August 9, 2017

गौरतलब है कि 94 साल के दिलीप कुमार की तबीयत पिछले कुछ समय से कुछ ठीक नहीं चल रही। दिसंबर महीने में भी उन्हें बुखार और दाहिने पैर में सूजन की वजह से लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था।

