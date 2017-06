MUST WATCH: दिलीप कुमार की पोती सायशा का वीडियो वायरल, देख हो जाएंगे फैन

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की पोती सायशा सहगल ने अजय देवगन स्टारर फिल्म शिवाय से बॉलीवुड डेब्यू किया। हालांकि इस फिल्म में वो अपनी खास पहचान नहीं बना पाईं, लेकिन अब हाल ही में वो अपने डांस वीडियो को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल, सायशा ने अपना डांस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वो जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं। सायशा की ये वीडियो काफी वायरल हो गई है।

वीडियो में सायशा ने एड शीरीन के फेमस सॉन्ग शेप ऑफ यू पर डांस कर रही हैं। सायशा के डांस मूव्स काफी जबरदस्त है। इनका ये डांस देख सभी उनके दीवाने हो गए हैं। बता दें कि सायशा जल्द ही तमिल रोमांटिक फिल्म वनामगन में नजर आने वाली हैं। फिल्म में उनके साथ एक्टर जयराम रवि नजर आने वाले हैं।

When you hear a song you love and have to get up and dance#shapeofyou

If you like this..watch my song #DamnDamn toohttps://t.co/RMBDZOYFKj pic.twitter.com/fHwAmwaSR0