धर्मेन्द्र ने की ट्विटर पर एंट्री, बेटों ने किया वेलकम तो जूनियर बच्चन ने लिखी ये बात

मशहूर एक्टर धर्मेन्द्र हाल ही में सोशल मीडिया साइट टि्वटर का हिस्सा बने हैं। ऐसे में उनके दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। इनके अलावा अभिषेक बच्‍चन और रितेश देखमुख जैसे सेलेब्स ने भी उनका स्‍वागत किया है। वहीं अभी तक धर्मेंद्र सिर्फ अपने दोनों बेटों और पोते करण देओल को ही फॉलो कर रहे हैं। महज 20 घंटे में ही धर्मेंद्र को 4000 से ज्‍यादा फॉलोवर्स मिल चुके हैं।

ट्विटर पर एंट्री के साथ ही धरम पाजी ने फिल्म 'यमला पगला दीवाना फिर से' के सेट की दो फोटोज शेयर की हैं। जिसके साथ उन्होंने लिखा- 'आप सभी के प्‍यार ने मुझे आपके और नजदीक आने के लिए इंस्पायर किया है। इसलिए मैं यमला पगला दीवाना के सेट से तस्‍वीरें पोस्ट कर रहा हूं।' वहीं सनी ने अपने पापा की ट्विटर पर एंट्री को सेलिब्रेट करते हुए लिखा, 'आखिरकार मैं और बॉबी पापा को यहां लाने में सफल हुए। स्‍वागत है पापा।' तो वहीं बॉबी देओल ने लिखा, 'आखिरकार मेरे हीरो यहां आ ही गए... स्‍वागत है पापा।' अभिषेक और रितेश ने भी बॉलीवुड के ही-मैन का वेलकम बड़े ही मजेदार तरीके से किया है।

Me and Bob eventually succeeded in getting dad here.. Welcome Dad!! https://t.co/v42oZb42ij