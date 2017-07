WOW: दीपिका की इन फोटोज से नजरें हटाना होगा मुश्किल, क्या आपने देखा उनका ये फोटोशूट

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल ही में Axis Bank के लिए एक फोटोशूट करवाया है। न्यूड मेकअप के साथ इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोशूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनकी फोटोज न्यूयार्क बेस्ड फेमस फोटोग्राफर Dean Freeman ने खींची है। बता दें कि दीपिका इस बैंक की ब्रैंड एंबेसडर हैं और कई सालों से इससे जुड़ी हैं।

दीपिका जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' में नजर आएंगी। जिसमें उनके साथ रणवीर सिंह और शाहिद कपूर लीड रोल में होंगे।

