ये क्या! इस बार रणवीर के साथ रैंप पर आलिया नहीं बल्कि नजर आ रही हैं दीपिका

बीते दिनों india couture week, 2017 के ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड के बाजीराव रणवीर सिंह और आलिया भट्ट रैंप पर एक साथ उतरे थे। ये दोनों फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के शो-स्टॉपर बने थे। दोनों साथ में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और बहुत जल्द ये जोड़ी जोया अख्तर की 'गली बॉय' में भी साथ नजर आएंगे। रैंप पर उतरी इस जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन दीपिका और रणवीर की जोड़ी पसंद करने वाले लोगों को यह जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने फोटो के साथ छेड़-छाड़ कर दी।

This is what I have done I hope you like it 💙. #Deepveer pic.twitter.com/CmJ98tgmVg