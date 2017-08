कंफर्म: 'देवसेना' के साथ नहीं इस 'हसीना' के साथ रोमांस करेंगे बाहुबली प्रभास

कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि बाहुबली फेम प्रभास की अपकमिंग फिल्म ‘साहो’ में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आ सकती है और अब 'साहो' के प्रोड्यूसर्स ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है। जी हां, यूपी क्रिएशन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर श्रद्धा की एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- 'हमे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि साहो में खूबसूरत एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर लीड रोल निभाएंगी।'

रोल के लिए फिट हैं श्रद्धा...

एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म ‘साहो’ के प्रोड्यूसर ने इस बात का खुलासा किया है कि श्रद्धा उनकी फिल्म ‘साहो’ के लिए एकदम फिट हैं। जिस वजह से उन्हें यह चांस दिया गया है।

Happy to announce the leading lady of Saaho, The beautiful @ShraddhaKapoor it is. Here's welcoming her to #Saaho family. #UVCreations pic.twitter.com/mYUAHQa23a