SAD: नहीं रहे कॉमेडी आइकन जैरी लुइस, 91 साल की उम्र में हुआ निधन

मशहूर अमेरिकन सिंगर और कॉमेडी आइकन जैरी लुइस का 91 साल की उम्र में लास वेगास में निधन हो गया। उनके फैंस और चाहने वाले सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे है। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी ने जैरी को श्रद्धांजलि देते हुए ये ट्वीट किया है-

That fool was no dummy. Jerry Lewis was an undeniable genius an unfathomable blessing, comedy's absolute! I am because he was! ;^D pic.twitter.com/3Zdq9xhXlE