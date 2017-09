ये क्या: इस एक्ट्रेस ने बाथरुम में दिखाया 'बेबी बंप', फैंस बोले-'प्रेग्नेंट हो, शरम...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली जल्द ही जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हैं। इन दिनों वो अपना बेबी मून एन्जॉय कर रही हैं। जिसकी फोटोज वो अक्सर शेयर करती रहती है। लेकिन हाल ही में जो फोटो उन्होंने शेयर की है उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि, सेलिना ने ये फोटो किसी गॉर्डन या मॉल में नहीं बल्कि अपने बाथरुम के बाथटब में क्लिक करवाई है। इसमें सेलिना का बेबी बंप साफ नजर आ रहा है और वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ये फोटो कुछ घंटों में ही वायरल हो चुकी है लेकिन कुछ फैंस इस पर निगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं।

फैंस बोले- शरम नहीं आती...

सेलिना की फोटो पर कमेंट करते हुए 'cshivsing' नाम के एक यूजर ने लिखा है- "Sharam nhi aati kya pregnant Ho na... Ese kam karti he jb baby is duriya me aayega bada honga Tb ye photo Dikha use Tujhe ma Bolne me bhi Sharam aayegi use...."

इसके अलावा कुछ यूजर्स ने ऐसे कमेंट भी किए है....

zahera_moin_kapdiya... 'Hadd hoti hai yaar'

themayur1.... 'what u wanna prove ?... u r not the first who is pregnant'

हालांकि, दूसरी तरफ कुछ फैंस उन्हें एडमायर भी कर रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं।

