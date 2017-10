कैंसर से जूझ रही महिला की ये आखिरी ख्वाहिश, सिर्फ शाहरुख कर सकते हैं पूरी

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के लाखों फैन्स हैं, लेकिन हाल ही में उनकी एक ऐसी फैन सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप भी भावुक हो जाएंगे। दरअसल, शाहरुख की एक फैन हैं अरुणा पीके, जो पिछले 6 सालों से कैंसर से जूझ रही हैं। अरुणा की आखिरी इच्छा है कि वो शाहरुख से मिलें।

अरुणा की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत से लोग आगे भी आ चुके हैं। लोगों ने ट्विटर के जरिए अरुणा का ये मैसेज शाहरुख तक पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है। इसके साथ ही अरुणा की हॉस्पिटल में एडमिट वाली फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

सभी लोग सोशल मीडिया पर अरूणा की फोटो पर शाहरुख को टैग करते हुए अरुणा की आखिरी इच्छा लिख रहे हैं।

Dearest @iamsrk .. How many RTs to meet this larger than life woman with can-survive-no-matter-what spirit —> @Arunapk57? #SRKmeetsAruna — #SRKmeetsAruna (@Sai_ki_bitiya) October 18, 2017