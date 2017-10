सीक्रेट सुपरस्टार vs गोलमाल अगेन: जानें किस फिल्म ने की ज्यादा कमाई

बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की तकरार तो देखने को मिलती रहती है और इस बार की जो तकरार है वो बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान की 'सीक्रेट सुपरस्टार' और अजय देवगन की 'गोलमाल अगेन' के बीच। दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि दोनों में किस फिल्म ने ज्यादा कमाई की, इसलिए आपको बता दें कि इस बॉक्स ऑफिस तकरार में फिलहाल अजय की फिल्म 'गोलमाल' अगेन आगे है।

'सीक्रेट सुपरस्टार' ने पहले दिन सिर्फ 4 करोड़ 80 लाख कमाए हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।

#GolmaalAgain has the potential to be a MASSIVE HIT... Like I said earlier, well-made masala entertainers will NEVER go out of fashion!